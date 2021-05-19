«Новую газету» оштрафовали за удаленную статью о подготовке провокаций на митингах за Навального
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Мировой судья в Басманном районе Москвы оштрафовал «Новую газету» на 200 тысяч рублей из-за материала о платных провокаторах на акциях в поддержку политика Алексея Навального.
Штраф был наложен по административной статье о распространении заведомо ложной информации (часть 9 статьи 13.15 КоАП РФ). По аналогичному протоколу главного редактора издания Дмитрия Муратова оштрафовали на 60 тысяч рублей.
Дела были открыты из-за статьи Татьяны Юрасовой «Чтобы не менты людей херачили…», вышедшей 23 января. В ней рассказывалось, что студентам московских вузов предлагали деньги за провокации на акциях в поддержку Алексея Навального.
Прокуратура, объясняя заведение административного дела, заявляла, что не смогла подтвердить информацию об «обучении для участия в массовых беспорядках» в подмосковном санатории, о котором писало издание. В «Новой газете» подчеркивали, что сотрудники правоохранительных органов не пытались получить от редакции данные, которые бы помогли в проведении проверки.
Сама статья была удалена по требованию Роскомнадзора в день публикации.