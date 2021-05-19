Госдума приняла закон о наказании для журналистов за цитирование СМИ, главный редактор которого не может быть привлечен к ответственности

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Нижняя палата российского парламента приняла в третьем, заключительном чтении поправки в закон «О СМИ», касающиеся ответственности журналистов.

Поправки предполагают, что редакция, главный редактор или журналист должны будут отвечать за публикацию сведений, признанных ложными, порочащими честь и достоинство, ущемляющими права граждан или угрожающими здоровью детей, если речь идет о цитировании материала другого СМИ, главный редактор которого не может быть установлен и привлечен к ответственности за данное нарушение.

Соответствующие изменения вносятся в часть 6 статьи 57 закона «О СМИ». В действующей редакции ответственность журналисты несут за цитирование сведений СМИ, которое не может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение.

Как пояснил ТАСС один из авторов законопроекта, первый замглавы думского комитета по информационной политике Сергей Боярский, изменения вносятся для того, чтобы журналисты не ссылались на несуществующие СМИ. «Если главреда другого СМИ нельзя установить, то это не СМИ, а выдумки тех, кто хочет создать нечто и прикрыться цитированием», — заявил он.

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