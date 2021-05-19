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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал «бредом» информацию о планирующейся застройке территории стадиона «РЖД Арена» в Черкизово и переезде футбольного клуба «Локомотив» в «Лужники». Об этом он написал в блоге на своем сайте.

Увидел информацию о переезде «Локомотива» и застройке «РЖД Арены» жильем. Честно говоря, бред какой-то.

Мы возрождаем старые и строим новые стадионы и другие спортивные объекты. «РЖД Арена» и весь окружающий ее спортивный кластер должны развиваться, а не сноситься.

18 мая телеграм-канал Baza опубликовал проект письма руководства РЖД в мэрию Москвы, в котором предлагается снести домашний стадион «Локомотива» и организовать на его месте «новый многофункциональный район с развитой спортивной, торговой и деловой инфраструктурой, а также общественными пространствами и парком». Также в письме РЖД просит сдать в долгосрочную аренду «Локомотиву» стадион «Лужники» и предлагает передать городским властям права на свои спортивные сооружения в Баковке, Перово и Свиблово.

«РЖД Арена» была построена в 2002 году, это один из первых современных стадионов в России. Матчи на этой арене, помимо «Локомотива», проводила сборная России по футболу. В 2017 году, перед чемпионатом мира по футболу, стадион реконструировали. Источники «Коммерсанта» в РЖД заявили, что, скорее всего, стадион «Локомотива» в скором времени подвергнется новой реконструкции.

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