Берлинский зоопарк признал случай инцеста в программе разведения белых медведей. Причиной стала ошибка в их российских документах

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Прибывшие из России родители самки белого медведя по имени Герта, которая родилась в Берлинском зоопарке в 2018 году, оказались братом и сестрой. Причиной инцеста стала ошибка в их российских документах, пишет Deutsche Welle со ссылкой на заявление зоопарка.

Родителями Герты были привезенные в 2013 году из России медведи Тоня и Володя, которых свели вместе для разведения в рамках Европейской популяционной программы по белым медведям. Однако в 2020 году российский координатор этой программы, ведущий специалист Московского зоопарка Марина Галещук заметила несоответствие в документах медведей. В ходе расследования выяснилось, что Тоню перепутали с другой самкой медведя, и Володя и Тоня на самом деле — брат и сестра. Генетический анализ это подтвердил.

В своем заявлении Берлинский зоопарк признал, что этот случай инцеста — «серьезная ошибка», которая приведет к откату назад программы разведения медведей в Европе. Тоня больше не будет участвовать в программе, потому что потомки ее родителей уже очень широко представлены ​​в ней.

Одновременно глава зоопарка Андреас Кнерием подчеркнул, что речь идет о «человеческой ошибке», а действия его московских коллег были полностью прозрачными и в них не было злого умысла.

Белые медведи занесены в Красный список Международного союза охраны природы из-за сокращения естественной среды их обитания. Считается, что в дикой природе осталось от 20 до 31 тысяч особей. На территории России обитает самая большая природная популяция этого вида.

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