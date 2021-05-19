Андрей Шмаров покинул пост главреда «Ведомостей». Из-за его назначения в 2020 году из издания ушли многие сотрудники

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Главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров покинет свой пост. Об этом пишет само издание.

Решение об уходе Шмарова принято по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного редактора назначена Ирина Казьмина, ранее работавшая заместителем гендиректора по редакционному развитию АО «Бизнес Ньюс Медиа».

Шмаров был назначен главредом «Ведомостей» весной 2020 года. После этого в издании начался кризис — редакция обвинила Шмарова в цензуре из-за правок, которые он вносил в уже опубликованные материалы. Когда после двух месяцев в статусе исполняющего обязанности Шмаров был официально утвержден в должности главреда, многие журналисты, в том числе пятеро заместителей главного редактора, покинули «Ведомости». В конце июля они создали издание .

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