«Я очень многих шайтанов уничтожал и тебя тоже уничтожу». Рамзан Кадыров пригрозил расправой пользователю инстаграма за комментарий

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Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил расправой пользователю инстаграма во время прямого эфира в соцсети. Внимание на это обратил блогер Тумсо Абдурахманов, опубликовавший фрагмент стрима в своем телеграм-канале.

Кадыров провел эфир в инстаграме 17 мая с аккаунта ya_pomoshnik_kra_95, у которого 6,7 миллиона подписчиков. В ходе него он зачитал комментарий одного из пользователей: «Ты не человек, ты просто шайтан», сделал его скриншот, а затем смеясь начал угрожать ему.

Если ты мне это пишешь, я найду тебя. И мы посмотрим, кто из нас шайтан. Самому тебе как там, не стыдно? Как ты будешь смотреть в зеркало? Ты ночами не будешь спать, будешь сейчас завещание делать: «Если я умру, помогите моей семье». Как я помогал другим. Он будет плакать сейчас. Свои данные пришли мне вот сюда, в директ. Посмотрим, кто из нас шайтан. Я очень много шайтанов уничтожал и тебя тоже уничтожу.

Подробнее о том, кто такой блогер Тумсо Абдурахманов — в подкасте «Что случилось»

Все эпизоды История Тумсо Абдурахманова. В 2015 году он столкнулся на дороге с родней Кадырова. Ему пришлось бежать в Европу — там он пережил покушение 00:00 29:21

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