Умерла писательница Екатерина Вильмонт

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Российская писательница Екатерина Вильмонт умерла в Москве в возрасте 75 лет, сообщает издательство АСТ.

Более двадцати лет сотрудничества с Екатериной Николаевной стали для нашего издательства очень счастливым и ярким временем. Мы знали Екатерину Николаевну как самого доброго, умного и любящего жизнь человека, и счастливы, что нам выпала честь и радость работать вместе.

Книги Екатерины Вильмонт издавались и издаются огромными тиражами, она неизменно входила в число самых любимых и популярных писателей России… Издательство АСТ выражает глубочайшие соболезнования семье и близким Екатерины Николаевны. Эту потерю ничем не возможно будет восполнить.

О причинах смерти и дате похорон писательницы не сообщается.

Екатерина Вильмонт родилась в Москве в 1946 году в семье переводчиков Николая Вильмонта и Наталии Ман. Свою писательскую карьеру она начала в 50 лет, до этого она занималась переводами. Вильмонт выпустила более 80 книг в жанре детского детектива и женского романа, пишет РБК.

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