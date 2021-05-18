Умер актер Владимир Федоров. Он сыграл Черномора в фильме «Руслан и Людмила»

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Умер советский и российский актер театра и кино Владимир Федоров, сообщает «Мир 24».

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Федорову было 82 года, о причинах его смерти не сообщается.

Федоров наиболее известен по ролям Черномора из экранизации «Руслана и Людмилы» (1972) и злодея Туранчокса из фантастического фильма «Через тернии к звездам» (1980). Всего в кино он сыграл около 40 ролей. Актер также играл роли в театре «У Никитских ворот» и театре имени Вахтангова.

По образованию Федоров был физиком-ядерщиком. В 1964 году он окончил МИФИ и впоследствии работал в Институте биофизики Минздрава СССР. Он является автором более 50 научных работ и изобретений.

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