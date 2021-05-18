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Россия оказалась на 56-м месте из 59 в списке стран, подходящих для проживания иностранных специалистов, в ежегодном рейтинге проекта InterNations.

В первую тройку наиболее привлекательных для экспатов стран вошли Тайвань, Мексика и Коста-Рика.

Рейтинг формировался на основе опроса более 12 тысяч экспатов. В нем учитывались качество жизни, возможности для ассимиляции, стоимость жизни и условия работы.

Россия оказалась на 58-м месте из 59 по трудности освоения языка (59-е место заняла Япония), на 47-м месте по финансовым условиям, на 52-м — по оценке возможностей карьерного роста. По показателю качества жизни Россия заняла 49-е место — живущие в стране экспаты низко оценили состояние окружающей среды.

Ниже России в рейтинге оказались ЮАР, Италия и Кувейт. Кувейт респонденты назвали как страну, где наиболее тяжело адаптироваться к жизни в целом, в Италии экспатов не устраивает финансовая составляющая, в ЮАР — вопросы личной безопасности.

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