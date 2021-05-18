Прокуратура потребовала шесть лет колонии для политолога Николая Платошкина по делу о фейках и склонении к беспорядкам

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Прокуратура потребовала назначить наказание в виде шести лет колонии для политолога, лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

Обвинение также просит оштрафовать Платошкина на 500 тысяч рублей. Оглашение приговора назначено на 13:00 19 мая.

Дело против Платошкина завели летом 2020 года, политолога обвиняют в склонении к совершению массовых беспорядков (часть 1.1 статьи 212 УК РФ) и в публичном распространении заведомо ложной информации (207.1 УК РФ).

По версии следствия, Платошкин распространял недостоверную информацию о коронавирусе и призывал к сопротивлению решениям властей, вводивших антикоронавирусные ограничения.

Платошкин находится под домашним арестом. Своей вины он не признает.

Николай Платошкин — политолог и историк. В 2019 году он принимал участие в довыборах в Думу как кандидат от КПРФ, но проиграл.

У Платошкина почти 600 тысяч подписчиков на ютьюбе. Незадолго до заведения уголовного дела он выступал с критикой поправок в Конституцию и призывал своих сторонников записываться наблюдателями на голосование, а также участвовать в акциях протеста.

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