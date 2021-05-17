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WarnerMedia и Discovery объявили о слиянии. Частью новой компании станут HBO Max, CNN и Warner Bros.

Источник: CNN

Корпорация WarnerMedia, принадлежащая AT&T, и Discovery объявили о слиянии. 

В новой компании 71% получат акционеры AT&T, 29% — акционеры Discovery. Сумма сделки составит 43 миллиарда долларов, ее планируется закрыть в середине 2022 года. Название новой объединенной компании пока не уточняется. 

В новую компанию войдут Warner Bros. и ее дочерние подразделения, сеть HBO, онлайн-кинотеатр HBO Max, телеканалы CNN, TNT, TBS и Discovery Channel, стриминговый сервис Discovery+, а также киностудия и издательство DC Entertainment. 

На новостях об объединении акции Discovery выросли на 16%, AT&T — на 3%. 

Слияние WarnerMedia и Discovery, в первую очередь, позволит им укрепить свои позиции на быстро развивающемся рынке стриминговых сервисов в борьбе с Netflix и Disney. 

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