В Москве сорвали выставку к 100-летию академика Сахарова

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Правительство Москвы не согласовало проведение фотовыставки к 100-летию со дня рождения советского ученого и правозащитника Андрея Сахарова, которая должна была открыться на Чистопрудном бульваре 17 мая. Об этом пишет The Insider со ссылкой на организаторов выставки.

По их словам, еще в марте департамент культуры Москвы заявлял о готовности выделить уличные стенды для выставки. В середине апреля Сахаровский центр направил на согласование макет выставки из фотографий и цитат из статей и выступлений академика.

30 апреля организаторы получили устный отказ от властей: «Контент не согласован». 14 мая им также устно сказали, что стенды якобы понадобились для другой выставки в честь Дня Победы. Сахаровский центр направил письменный запрос в мэрию с требованием официально объяснить причины отказа.

«Мы считаем и само решение, кто бы его ни принял, и формулировки отказа неубедительными и постыдными. Андрею Дмитриевичу Сахарову не грозит историческое забвение. Но будущее страны, которую руками чиновников пытаются отгородить от наследия одного из лучших своих сынов, рискует оказаться печальным», — заявили организаторы изданию.

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