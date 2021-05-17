Житель Екатеринбурга убил ножом трех человек в сквере. В СК сообщили, что конфликт произошел «на почве распития спиртного»

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Обновлено. В управлении Следственного комитета по Свердловской области заявили, что конфликт в парке у вокзала произошел «на почве распития спиртного».

Мужчина с ножом напал на прохожих утром 17 мая в сквере у железнодорожного вокзала, сообщает Е1.ru.

В результате погибли три человека, рассказал изданию источник в правоохранительных органах.

Место происшествия оцепили полицейские и сотрудники Росгвардии. По свидетельству очевидцев, в районе была слышна стрельба.

Сам нападавший задержан. Он пытался напасть на силовиков и был ранен в ответ.

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