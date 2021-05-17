На Facebook в России составили еще четыре протокола за неудаление запрещенного контента. Соцсети грозит штраф до 56 миллионов рублей

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В Таганский суд Москвы поступили еще четыре протокола об административном правонарушении в отношении Facebook, сообщает «Интерфакс». По этим протоколам соцсети грозит штраф — 16 миллионов рублей. Дата рассмотрения протоколов мировым судьей пока не назначена.

Всего на рассмотрении в суде, по состоянию на 17 мая, находятся 12 протоколов, составленных Роскомнадзором в отношении Facebook за неудаление запрещенного контента. Общая сумма штрафов, грозящих компании, — 56 миллионов рублей.

В марте Роскомнадзор объявил, что может начать замедлять работу крупнейших соцсетей, не выполняющих требование об удалении запрещенного контента, как это уже делается в России в отношении Twitter.

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