Лукашенко снял с силовиков ответственность за применение силы и разрешил членам избиркомов менять внешность в случае угрозы

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Александр Лукашенко подписал законы, которые расширяют полномочия сотрудников силовых структур и других госорганов Беларуси, а также предусматривают меры защиты для них и их близких. Об этом сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА.

Первый закон снимает с сотрудников правоохранительных органов ответственность за вред, причиненный в результате применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники, если она применялась «в соответствии с требованиями законодательных актов».

Кроме того, закон наделяет силовиков правом применять боевую и специальную технику для разгона массовых беспорядков.

Второй закон расширяет круг лиц, подлежащих государственной защите. Такая защита будет распространяться на любое лицо, которому угрожает опасность в связи с его служебной деятельностью, — в том числе на журналистов, членов избирательных комиссий и их близких, поясняет БЕЛТА.

Кроме того, закон предусматривает, что защищаемые лица и их близкие могут рассчитывать на изменение внешности, если их безопасность нельзя обеспечить другими мерами. Ранее изменение внешности близких защищаемого лица законом не предусматривалось.

В августе 2020 года в Беларуси начались массовые выступления против Лукашенко, который был объявлен победителем президентских выборов. Протесты продолжались несколько месяцев, милиция жестко их разгоняла. Против участников возбудили сотни уголовных и тысячи административных дел.

Также преследованию подверглись журналисты независимых СМИ, адвокаты и сотрудники НКО, помогавшие протестующим.

Кроме того, в Беларуси ужесточили законодательство, связанное с уличными акциями. Например, запретили призывы к несанкционированным акциям и сбор денег на штрафы для их участников, расширили понятие экстремизма, упростили процедуру получения статуса адвоката для бывших силовиков.

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