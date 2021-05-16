SuperJob: 20% россиян готовы сделать прививку ради выезда за границу, 42% не хотят проходить вакцинацию ни при каких условиях

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20% участников , проведенного сервисом по поиску работы SuperJob, заявили, что готовы сделать прививку от коронавируса, если это станет единственной возможностью выехать за границу.

Еще 18% участников опроса планируют сделать прививку в любом случае. 42% респондентов не собираются проходить вакцинацию ни при каких обстоятельствах. 20% затруднились ответить.

О готовности сделать прививку ради поездки за границу чаще говорили мужчины, чем женщины (21% против 18%). Наиболее высока доля тех, кто готов на вакцинацию ради выезда за рубеж, среди людей до 34 лет (26%) и с зарплатой выше 80 тысяч рублей (20%).

Среди тех, кто не хочет делать прививку ни при каких условиях, больше женщин, чем мужчин (44% против 41%), людей в возрасте от 35 до 44 лет (46%) и людей с зарплатой до 50 тысяч рублей (46%).

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