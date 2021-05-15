Состояние российских миллиардеров превысило треть ВВП страны. Это самый высокий показатель в мире

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Суммарное состояние российских миллиардеров составляет 35% от ВВП страны. Соответствующие подсчеты сделало издание The Financial Times.

Среди всех стран, вошедших в обзор, Россия заняла первое место по доле состояния миллиардеров. За 2020 год эта доля увеличилась сразу на 10 процентных пунктов.

На втором месте в списке оказалась Швеция — состояние миллиардеров этой страны составляет 30% от ВВП. В пятерку также вошли Индия (20%), США (19%) и Франция (17%).

Все миллиардеры в рейтинге Financial Times разделены на «наследственных», «хороших» (тех, кто заработал состояние в технологических секторах экономики) и «плохих» (тех, кто заработал в потенциально коррупционных или неэкологичных отраслях). Мексика, Россия и Австралия лидируют по доле «плохих» миллиардеров, в то время как процент «хороших» выше всего на Тайване, в Китае и Южной Корее.

Forbes ранее писал, что 2020 год оказался беспрецедентным по темпам роста состояния сверхбогатых людей. В последней версии ежегодного списка миллиардеров, составляемого изданием, оказались 2 755 человек — на 660 больше, чем годом ранее. Их суммарное состояние за год увеличилось с 5 до 13 триллионов долларов.

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