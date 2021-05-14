СК начал проверку на предмет призывов к терроризму из-за интервью, которое дал «Дождю» участник акции протеста у посольства Франции в Москве

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Следователи проводят проверку по факту публикации во «ВКонтакте» интервью телеканалу «Дождь» участника митинга против президента Франции Эммануэля Макрона, который проходил 30 октября в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства сообщил, что проверка проводится «на наличие признаков публичных призывов к терроризму или его публичного оправдания».

Видео представляет собой двухминутное интервью, которое корреспондент «Дождя», присутствовавший на месте событий, взял у одного из участников акции. В интервью он, в частности, утверждал, что священные книги допускают убийство человека, оскорбившего пророка Мухаммеда, а уроженца Чечни, называл «нашим братом».

«Дождь» сообщал, что высказывания участника акции прозвучали только в прямом эфире и были вырезаны при публикации сюжета на сайте.

Акции протеста у посольства Франции в Москве проходили в конце октября 2020 года. Поводом для них стали действия французских активистов, которые после убийства Пати в память о нем демонстрировали карикатуры на пророка Мухаммеда на правительственных зданиях. Акции не были санкционированы, некоторых их участников задерживали.

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