На побережье Сахалина штормом выбросило тонны икры. Местные жители удобряют ею огороды

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В районе дачного поселка Нечаевка Корсаковского района Сахалина штормом выбросило на берег тонны икры сельди. Об этом написал в фейсбуке председатель общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

По его словам, икра покрывает берег сплошной полосой шириной несколько метров и длиной примерно три километра. В некоторых местах толщина слоя икры достигает 10-15 сантиметров. Местные жители вывозят икру на огороды в качестве удобрения.

Лисицын отметил, что ничего «удивительного и страшного» в появлении икры на берегу нет.

Как и выбросы живой сельди на берег, оставшаяся на берегу икра — еще одно свидетельство обильных нерестовых подходов. И да, это обычный, нормальный элемент жизненного цикла сахалино-хоккайдской сельди, и это никакая не трагедия!

В апреле и мае Лисицын сообщал о выбросах живой тихоокеанской сельди на берег в разных районах Сахалина. Это было связано с подходом косяков рыбы к берегу на нерест. Лисицын пояснял, что выбросы сельди — это нормальное явление, оно свидетельствует о восстановлении популяции рыбы.

Еще раз говорю — это нормально! А точнее — это очень здорово и даже хорошо! Это значит, что уникальная по потенциалу своей численности сахалино-хоккайдская популяция тихоокеанской сельди действительно восстанавливается после многих десятилетий глубокой депрессии!

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