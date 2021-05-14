Мосгорсуд заблокировал сайт о гаджетах 4PDA по иску «Матч ТВ»

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Московский городской суд принял решение о блокировке сайта 4PDA по жалобе «Матч ТВ» о нарушении авторских прав, пишет «МБХ медиа» со ссылкой на данные картотеки суда.

4PDA пишет о гаджетах и технологиях. Суд счел, что на сайте размещали сообщения со ссылками на передачи канала «Футбол 1», входящего в «Матч ТВ». Так как установить конкретных лиц, разместивших нарушавшие авторские права ссылки не удалось, то было принято решение о блокировке всего сайта. Роскомнадзор уже внес сайт в соответствующий реестр, пишет «Роскомсвобода».

Какие материалы стали поводом для иска «Матч ТВ», в судебных документах не уточняется. При этом, сообщает «Медиазона», в решении несколько раз при попытке дать гиперссылку на 4PDA указан адрес сторонних сайтов — с подборкой рецептов солений и со сборниками решений домашних заданий.

Представители 4PDA считают, что претензии «Матч ТВ» касались плейлистов с видео, которые пользователи оставляли на их форуме. Сайт после блокировки продолжил работу в другой доменной зоне — .to.

4PDA называет себя крупнейшим форумом рунета, посвященным технологиям, мобильным устройствам и всему, что с ними связано.

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