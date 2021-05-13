Вакцинированным жителям США разрешили не носить маски и не соблюдать дистанцию

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Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) разрешили жителям страны, полностью прошедшим вакцинацию против коронавируса, отказаться от ношения масок и соблюдения дистанции на улице и в помещениях. Новые рекомендации представила директор CDC Рошель Валенски, передает CNBC.

Любой, кто полностью вакцинирован, может участвовать в мероприятиях в помещении и на открытом воздухе… без маски или физического дистанцирования. Если вы полностью вакцинированы, вы можете начать делать то, что перестали делать из-за пандемии. Мы все очень ждали этого момента, когда мы сможем вернуться к некоторому ощущению нормальной жизни.

При этом американцы, завершившие вакцинацию, должны продолжать носить маски и соблюдать дистанцию, если это требуют федеральные или территориальные законы, а также правила местного бизнеса. Также они должны носить маски в общественном транспорте, в аэропортах и на вокзалах.

Согласно стандартам CDC, человек считается полностью вакцинированным через две недели после введения последней дозы вакцины. Сейчас в США одобрены три вакцины: Pfizer или Moderna, которые требуют введения двух доз, и Johnson & Johnson, которая предполагает введение одной дозы.

По данным CDC, на данный момент хотя бы одну дозу вакцины получили 154 миллиона жителей страны (46% населения). Полностью вакцинированными считаются 117,6 миллиона человек (35% населения).

Белый дом рассчитывает, что к 4 июля — Дню независимости США — количество полностью вакцинированных жителей страны достигнет 160 миллионов.

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