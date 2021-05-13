Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

У 16 иностранных студентов Ульяновского государственного университета, приехавших в апреле и мае в Россию из Индии, обнаружили штамм коронавируса B.1.617, который также называют индийским штаммом. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на управление Роспотребнадзора по Ульяновской области.

Все зараженные студенты находятся в университетских хостелах, отведенных под . В Роспотребнадзоре утверждают, что после приезда в Россию студенты ни с кем не общались, а водители автобусов, которые везли их из Шереметьево в Ульяновск, находятся под наблюдением.

В правительстве региона не планируют принимать дополнительные профилактические меры из-за индийского штамма. «Пока Роспотребнадзор считает, что принятых мер достаточно», — сказал первый заместитель губернатора Александр Костомаров. Он отметил, что власти готовы принять дополнительные меры, если потребуется.

Штамм коронавируса B.1.617 с тройной мутацией стал четвертым вариантом вируса SARS-CoV-2, который Всемирная организация здравоохранения включила в , вызывающих беспокойство на глобальном уровне. В этот список входят более заразные варианты вируса, которые вызывают более серьезные осложнения и хуже поддаются воздействию вакцин и лекарств.

В Индии последние несколько недель регистрируют рекордное число случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Так, по данным на 13 мая, в стране за сутки выявили более 360 тысяч новых случаев COVID-19. Система здравоохранения Индии с трудом справляется с такой нагрузкой.

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы Дать денег