Путин предложил наградить учителей школы в Казани, где погибли девять человек

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Владимир Путин поручил представить к государственным наградам учителей и сотрудников школы № 175 в Казани, спасавших детей во время стрельбы.

Выступая на совещании с членами правительства, президент назвал «страшной бедой» и «варварским преступлением».

Трагедия, безусловно, потрясла нас всех. В тяжелые дни вместе с жителями Казани, с Татарстаном была и остается вся Россия. Жители всех регионов страны стремятся выразить искренние слова поддержки и сочувствия, воспринимают боль казанцев как свою собственную. Еще раз приношу свои глубокие соболезнования родным погибших, семьям, которые потеряли самое дорогое — своих детей, внуков, близких и родных людей.

Президент также поручил повысить требования к владельцам гражданского оружия, усилить контроль за его оборотом и исключить возможность покупки медицинских справок для получения оружия.

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