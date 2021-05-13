Путин предложил наградить учителей школы в Казани, где погибли девять человек
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Владимир Путин поручил представить к государственным наградам учителей и сотрудников школы № 175 в Казани, спасавших детей во время стрельбы.
Выступая на совещании с членами правительства, президент назвал массовое убийство в Казани «страшной бедой» и «варварским преступлением».
Трагедия, безусловно, потрясла нас всех. В тяжелые дни вместе с жителями Казани, с Татарстаном была и остается вся Россия. Жители всех регионов страны стремятся выразить искренние слова поддержки и сочувствия, воспринимают боль казанцев как свою собственную. Еще раз приношу свои глубокие соболезнования родным погибших, семьям, которые потеряли самое дорогое — своих детей, внуков, близких и родных людей.
Президент также поручил повысить требования к владельцам гражданского оружия, усилить контроль за его оборотом и исключить возможность покупки медицинских справок для получения оружия.