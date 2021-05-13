Кадыров назвал Хабиба Нурмагомедова «проектом UFC, никогда не выступавшим с флагом России или Дагестана»

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Карьера Хабиба Нурмагомедова сложилась успешно, так как он является «проектом» UFC. Такое мнение в прямом эфире в инстаграме выразил глава Чечни Рамзан Кадыров, передает «Интерфакс».

По мнению Кадырова, свои звезды есть у любых промоутеров, и такие звезды «не проигрывают и могут договориться, подставной бой провести».

Хабиб — хороший спортсмен, но он проект UFC, 100-процентный проект, потому что у него хорошие отношения с [главой UFC] Даной Уайтом. Если кто-то пропускает бой, его сразу снимают с рейтинга, а Хабиба никогда не снимали. Он тоже знает, что он проект UFC. Если он не проект, то… я никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом Российской Федерации, флагом Дагестана.

При этом Кадыров подчеркнул, что считает Нурмагомедова чемпионом. Он также предложил дагестанскому спортсмену выйти на бой с любым из бойцов чеченского клуба «Ахмат» и выразил готовность «выплатить больше гонорара, чем UFC».

На то, что Нурмагомедов не выходит на бои или взвешивания с российским флагом, начали обращать внимание несколько лет назад. Сам спортсмен на прямые вопросы об этом отвечал уклончиво — в частности, он говорил, что флаг страны в любом случае появляется на экранах в октагоне, а также выражал мнение, что публичная демонстрация флага не связана с патриотизмом. При этом отец и тренер бойца Абдулманап Нурмагомедов неоднократно появлялся на публике с флагом России.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года, сразу же после боя с американцем Джастином Гэтжи, в котором он одержал победу и защитил титул чемпиона в легком весе.

Нурмагомедов за свою карьеру выиграл все 29 боев, в которых участвовал. UFC провела 13 из них.

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