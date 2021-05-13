Финал Лиги чемпионов перенесли из Стамбула в Порту. Потому что английским фанатам после поездки в Турцию пришлось бы отправиться на карантин

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Финал Лиги чемпионов пройдет 29 мая не в Стамбуле, как ранее было запланировано, а в Порту. Об этом официально сообщил УЕФА.

На матче смогут присутствовать по шесть тысяч болельщиков от каждого из двух клубов — английских «Манчестер Сити» и «Челси».

Как сообщили в УЕФА, решение связано с тем, что Турция находится в «красном списке» по коронавирусу, который составляют власти Великобритании. В случае поездки в Стамбул британские болельщики по возвращении были бы вынуждены находиться на десятидневном карантине в отелях.

В УЕФА сообщили, что рассматривали вариант переноса финала в Лондон, однако это тоже не удалось сделать из-за коронавирусных ограничений, действующих в Великобритании.

Финал Лиги чемпионов из Стамбула в Португалию переносится второй год подряд — в 2020 году решающий матч турнира был сыгран в Лиссабоне.

В 2022 году финал должен принимать Санкт-Петербург. Первоначально в российском городе был запланирован финал 2021 года — но из-за того, что в Стамбуле не состоялся матч в 2020 году, финалы в обоих городах были сдвинуты на год вперед. Гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что новый перенос финала из Турции не повлияет на проведение матча в 2022 в российском городе.

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