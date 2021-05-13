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Бывшая участница группы «Тату» Юлия Волкова, которая ранее объявила о намерении участвовать в праймериз «Единой России», выпустила свой первый предвыборный видеоролик.

В ролике Волкова заявила, что хорошо осведомлена о проблемах Ивановской области — низких зарплатах, которые вынуждают мужчин уезжать от семей ради возможности заработать, и о «горестях женщин-тружениц, на плечах которых держатся семьи». Она обвинила чиновников Ивановской области в «разрухе и снижении уровня жизни».

На этом фоне вспоминается славное прошлое Ивановской области в сфере легкой промышленности. И приходит понимание, что раньше наши родители могли развивать экономику области и страны, а сейчас все делают вид, что вокруг все хорошо.

Волкова объяснила, что идет от Ивановской области, так как «Россия — это не только Москва и Питер» и выразила уверенность, что ресурсы должны быть более справедливо распределены по всем регионам.

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«Да, я не без греха, я тоже ошибалась. Но я всегда сквозь боль, слезы, страдания находила путь к свету во тьме», — сказала Волкова. Она пообещала в случае избрания «всесильно помогать» жителям Ивановской области.

О намерении баллотироваться в Госдуму Волкова сообщила 28 апреля. Тогда же она подала документы для участия в праймериз «Единой России».

Праймериз пройдут с 24 по 30 мая. Их итоги будут проведены 1 июня, после этого списки кандидатов утвердит съезд партии.

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