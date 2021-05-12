Власти Москвы запретили мусульманам проводить коллективные молитвы в Ураза-Байрам

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Праздничная молитва в Соборной мечети Москвы в пройдет без прихожан. Об этом сообщается на сайте Духовного управления мусульман (ДУМ) России.

Молитва, на которую будут допущены только представители духовенства из трех московских мечетей, будет транслироваться онлайн.

Как сообщается на сайте ДУМ, организация подала запрос на проведение массового мероприятия численностью до 100 тысяч человек, но в ответ получила письмо от правительства Москвы с напоминанием, что в городе продолжает действовать запрет на массовые собрания и что их организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности.

Главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов сообщил «Коммерсанту», что верующие «с пониманием» относятся к решению властей. «Этот запрет касался не только нас, но и православных, когда людей просили воздержаться в праздник Пасхи от массовых собраний», — сказал муфтий.

В 2021 году Ураза-Байрам отмечается 13 мая.

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