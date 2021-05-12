Прокуратура запросила от пяти до 14,5 лет колонии для фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне»

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Государственный обвинитель потребовал приговорить восьмерых фигурантов дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» к лишению свободы на срок от пяти до 14,5 лет. Об этом сообщает корреспондент «Интерфакса» из суда Заводского района Кемерово, где проходят прения по уголовному делу.

Наибольший срок — 14 лет и шесть месяцев колонии — прокурор запросил для бывшего гендиректора компании-собственника торгового центра «Зимняя вишня» Юлии Богдановой. Для управляющей Надежды Судденок и техдиректора ТЦ Георгия Соболева прокурор запросил 14 и 13 лет лишения свободы соответственно, а для охранника Сергея Антюшина — девять лет и шесть месяцев лишения свободы.

Руководителю компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТЦ, Игорю Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину гособвинитель попросил назначить шесть лет восемь месяцев и пять лет шесть месяцев колонии соответственно. Руководителю тушения пожара в «Зимней вишне» Андрею Бурсину и начальнику пожарного караула Сергею Генину запросили шесть и пять лет лишения свободы соответственно.

Подсудимые обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности и халатности. В ходе прений они частично признали свою вину.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек. В рамках расследования были возбуждены три уголовных дела, по которым проходят в общей сложности 15 фигурантов. Первое уголовное дело начали рассматривать в суде в мае 2019 года.

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