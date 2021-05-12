Певица Дуа Липа и рэпер J Hus стали артистами года по версии Brit Awards

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Певица Дуа Липа и рэпер J Hus признаны лучшими британскими артистами года на церемонии вручения музыкальной премии Brit Awards, прошедшей вечером 11 мая на стадионе O2 Arena в Лондоне.

Альбомом года стала сольная пластинка Дуа Липы «Future Nostalgia», а лучшим британским синглом назван трек «Watermelon Sugar» Гарри Стайлза.

Лучшей британской группы признана Little Mix, а в номинации «Прорыв года» победила певица Арло Паркс.

В международных категориях артистами года стали Билли Айлиш и The Weeknd, а лучшей группой признана Haim.

Титул «Глобальной иконы» присудили Тейлор Свифт, а приз «Восходящая звезда» достался исполнительнице Griff.

The BRITs 2021 in 3 minutes | The BRIT Awards 2021 BRITs

Церемония вручения Brit Awards проводилась в 41-й раз. В 2021 году она стала одним из первых массовых мероприятий в период пандемии. На O2 Arena, вмещающую 20 тысяч человек, были допущены четыре тысячи зрителей, чьи анализы на коронавирус показали отрицательный результат.

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