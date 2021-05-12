Певица Дуа Липа и рэпер J Hus стали артистами года по версии Brit Awards
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Певица Дуа Липа и рэпер J Hus признаны лучшими британскими артистами года на церемонии вручения музыкальной премии Brit Awards, прошедшей вечером 11 мая на стадионе O2 Arena в Лондоне.
Альбомом года стала сольная пластинка Дуа Липы «Future Nostalgia», а лучшим британским синглом назван трек «Watermelon Sugar» Гарри Стайлза.
Лучшей британской группы признана Little Mix, а в номинации «Прорыв года» победила певица Арло Паркс.
В международных категориях артистами года стали Билли Айлиш и The Weeknd, а лучшей группой признана Haim.
Титул «Глобальной иконы» присудили Тейлор Свифт, а приз «Восходящая звезда» достался исполнительнице Griff.
Церемония вручения Brit Awards проводилась в 41-й раз. В 2021 году она стала одним из первых массовых мероприятий в период пандемии. На O2 Arena, вмещающую 20 тысяч человек, были допущены четыре тысячи зрителей, чьи анализы на коронавирус показали отрицательный результат.