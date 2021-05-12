Британское правительство готовит серию законов о защите животных. Их официально признают разумными существами

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Департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании разработал план действий, который вводит ряд новых мер по защите домашних и диких животных. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

План предполагает серию реформ, среди которых , запрет на электрошоковые ошейники, запрет на содержание приматов в качестве домашних животных, запрет на продажу слоновой кости, прекращение экспорта животных на откорм и убой.

Также департамент окружающей среды хочет запретить рекламу «неприемлемых методов обращения с животными», существующих за границей — например, катания на слонах. Кроме того, департамент намерен изучить возможность введения запрета на .

Чтобы реализовать эти реформы, департамент окружающей среды представит на рассмотрение британского парламента серию законопроектов. Первый из них будет внесен в парламент уже 13 мая.

За последние десять лет власти Великобритании приняли серию законов по защите животных. В частности, запретили использовать диких животных в цирке, обязали устанавливать камеры наблюдения на скотобойнях и ужесточили максимальное наказание за жестокое обращение с животными с шести месяцев до пяти лет лишения свободы.

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