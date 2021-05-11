В Казани в школе открыли стрельбу. Нападавший задержан

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Обновлено. Подросток, устроивший стрельбу в казанской школе, задержан, сообщает РИА Новости.

Утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба, сообщает издание «Татар-информ».

По сведениям Mash, в школу зашли двое неизвестных с оружием и открыли огонь. По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек, еще один получил ранение.

«Интерфакс» со ссылкой на администрацию школы сообщает, что стрельбу открыл подросток. «Прошел ученик, пронес оружие, ранил одноклассников, как минимум один школьник без признаков жизни», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что известно о как минимум трех пострадавших.

РИА Новости со ссылкой на экстренные службы пишет, что после стрельбы в школе произошел взрыв.

В настоящее время здание оцеплено. Ведется эвакуация школьников.

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