В Госдуме разработали законопроект, позволяющий россиянам заранее отказаться от любых кредитов

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Депутаты Госдумы и участники финансового рынка разработали два законопроекта, позволяющие гражданам России оформить «добровольный запрет» на выдачу кредитов на их имя, сообщает РБК, ссылаясь на проекты законов. Подлинность документов изданию подтвердил замглавы думского комитета по финансовому рынку Антон Гетта, выступивший с такой инициативой в феврале.

По задумке авторов предложения, жители России получат право вводить и отменять запрет на выдачу кредитов или займов на их имя. Гетта сказал, что подать соответствующую заявку можно будет через «Госуслуги» или банки, в том числе через их мобильные приложения или личные кабинеты. Кроме того, депутат допустил, что обращения можно будет подать через МФЦ или бюро кредитных историй.

Законопроекты предусматривают, что запрет на оформление кредитов вступит в силу в течение семи дней после подачи заявки. Снять запрет на кредиты можно будет через «Госуслуги» или банк, ограничения отменят в течение десяти дней после подачи заявки. «Установление и снятие запрета происходит не мгновенно: это сделано, чтобы не допустить злоупотреблений новым инструментом и защитить законные интересы кредиторов», — пояснил Гетта.

После установления запрета данные об отказе человека от кредитов должны появиться в титульной части его кредитной истории, доступ к которой есть у всех бюро кредитных историй. Пока действует запрет, банки и микрофинансовые организации не смогут оформлять кредиты на имя человека. Если же кредитный договор заключат, то кредиторы не смогут требовать выплаты задолженности и продавать долг коллекторам.

Сейчас законопроекты обсуждают с профильными ведомствами. Антон Гетта допустил, что документы внесут на рассмотрение Госдумы до конца недели, то есть до 16 мая. Неназванный источник РБК, участвующий в дискуссии, сказал, что проекты могут внести в июне, до конца весенней сессии парламента.

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