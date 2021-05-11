В Дании ученого-химика из России приговорили к трем годам тюрьмы за шпионаж

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Суд датского города Ольборг вынес приговор 36-летнему гражданину России, обвиняемому в разглашении информации.

Судья постановил, что подсудимый в течение нескольких лет собирал информацию о Датском техническом университете (DTU) и компаниях Северной Ютландии, а затем передавал ее российской разведке, в том числе за плату.

Россиянину назначили три года лишения свободы и депортацию из страны с запретом на обратный въезд. Когда должна состояться высылка осужденного, в приговоре не уточняется.

Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Дании, речь идет об Алексее Никифорове, которого обвиняли в шпионаже. Своей вины он не признал и намерен обжаловать решение датского суда, добавили дипломаты.

Ранее СМИ выяснили, что Никифоров — ученый-химик, защитивший докторскую степень в Датском технологическом университете. С мая 2019 года он работал в ольборгской компании SerEnergy, которая занимается разработкой и производством топливных элементов на основе метанола.

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