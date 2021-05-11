Суд приговорил активистку Ольгу Мисик к ограничению свободы на два года. Ей запретили выходить по ночам из дома

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Мировой судья судебного участка № 369 Москвы Мария Бурая приговорила к ограничению свободы троих активистов «Бессрочного протеста» по уголовному делу о вандализме, которое возбудили из-за протестной акции у будки проходной Генпрокуратуры в Москве.

Как сообщает «ОВД-Инфо», суд приговорил Ольгу Мисик к двум годам и двум месяцам ограничения свободы, Ивана Воробьевского и Игоря Башаримова — к одному году и девяти месяцам ограничения свободы. Телеграм-канал Sota уточняет, что Башаримову и Воробьевскому запретили выходить из дома с 23:00 до 5:00, Мисик — с 22:00 до 6:00.

Интересы Мисик и Башаримова в суде представляли адвокаты от «ОВД-Инфо» Дмитрий Захватов и Елена Шереметьева.

Уголовное дело о вандализме возбудили из-за акции 8 августа 2020 года, во время которой на будку проходной Генпрокуратуры наклеили плакат в поддержку осужденных фигурантов дела «Нового величия», а саму будку облили розовой краской.

Как говорил адвокат от «ОВД-Инфо» Дмитрий Захватов, представлявший интересы Мисик, «будка при этом не пострадала, поскольку краска оказалась легкосмываемой, а плакат охранники сразу же сняли, следовательно ущерба нет». Захватов утверждал, что сторона обвинения фальсифицировала документы прокуратуры, чтобы доказать ущерб, причиненный зданию ведомства.

Во время расследования дела всем фигурантам дела в качестве меры пресечения избрали . С 10 августа 2020 года им запрещали покидать свои дома вечером и по ночам, приближаться к зданиям органов власти ближе чем на 10 метров, посещать публичные мероприятия и использовать средства коммуникации.

Вы читали «Медузу». Вы слушали «Медузу». Вы смотрели «Медузу» Помогите нам спасти «Медузу» Дать денег