Станислав Черчесов назвал расширенный состав сборной России по футболу на чемпионат Европы. В нем нет Смолова и Гильерме

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Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал расширенный состав команды на Евро-2020, перенесенный на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В список вошли 30 футболистов.

Вратари: Юрий Дюпин, Андрей Лунев, Матвей Сафонов, Антон Шунин.

Защитники: Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Роман Евгеньев, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Федор Кудряшов, Илья Самошников, Андрей Семенов.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин, Александр Головин, Арсен Захарян, Даниил Фомин, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Денис Макаров, Алексей Миранчук, Денис Черышев.

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный, Александр Соболев.

В список не попали, в частности, нападающий Федор Смолов и вратарь Гильерме, который был основным голкипером сборной в отборочном турнире Евро-2020. При этом Смолов вместе с еще шестью футболистами попал в резервный список.

В итоговую заявку, которую необходимо будет представить до 1 июня, войдут 26 человек. После этого до начала матчей замены возможны в случае травм или заболевания коронавирусом.

Сборная России в рамках группового турнира проведет два матча в Санкт-Петербурге (12 июня против Бельгии, 16 июня против Финляндии) и одну игру в Копенгагене (21 июня против Дании).

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