Госдума денонсировала налоговое соглашение с Нидерландами. Теперь «Яндекс» и «Пятерочка» будут платить больше налогов

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Госдума денонсировала соглашение от 1996 года между Россией и Нидерландами об избежании двойного налогообложения.

Законопроект, внесенный в Думу правительством, был принят единогласно.

Россия стала пересматривать соглашения об избежании двойного налогообложения с другими странами после того, как весной 2020 года президент Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом.

Сейчас в России при получении дивидендов платится налог по ставке 13-15%. Если получатель дивидендов является налоговым резидентом страны, с которой у России есть соглашение об избежании двойного налогообложения, он может платить налоги по более низкой ставке.

После этого были пересмотрены соглашения с Кипром, Люксембургом и Мальтой. Нидерланды отказались от предложенного Россией варианта пересмотра, после чего власти РФ решили полностью денонсировать двусторонний документ.

Действие соглашения прекратится 1 января 2022 года, если до 30 июня Россия успеет формально завершить процедуру денонсации.

В Нидерландах зарегистрированы головные компании «Яндекса», «Связного», X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток») и других крупных представителей российского бизнеса. В X5 в апреле заявляли, что не планируют смену юрисдикции, заявив, что рассчитывают на то, что для крупных компаний «будут какие-то особые условия».

В 2017 году объем выплат процентов и дивидендов российских компаний в Нидерландах составил более 457 миллиардов рублей, в 2018 году — более 412 миллиардов, в 2019 году — более 339 миллиардов.

В ближайших планах депутатов Думы — пересмотр аналогичных соглашений с Сингапуром, Швейцарией и Гонконгом.

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