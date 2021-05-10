Родителей школьницы из Ленинградской области вызвали в ФСБ из-за встречи политических активистов на Марсовом поле
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Сотрудники ФСБ вызвали на беседу родителей 17-летней школьницы и блогера Дарьи Хейкинен из Ленинградской области после того, как она организовала встречу политических активистов на Марсовом поле в Петербурге.
Как рассказала девушка изданию «Север.Реалии», две недели назад она анонсировала в соцсетях встречу с активистами, чтобы обсудить, могут ли объединиться представители разных партий и идеологий ради общей цели: «достижение и соблюдение прав и свобод в России, свободных выборов и отставки Владимира Путина».
На встречу 6 мая на Марсовом поле пришли около 20 человек, в том числе сотрудники полиции и сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом. Представители правоохранительных органов предупредили, что встреча несогласована, и пригрозили задержанием организаторов.
В тот же день родителей Дарьи Хейкинен пригласили на неофициальную беседу в ФСБ. «Там спрашивали возможно ли такое, что на меня оказывают влияние какие-то западные спецслужбы или кто-то. Они всячески запугивали: говорили, что если я не прекращу заниматься своей деятельностью, то мне светит, как минимум, административка. Если я буду делать такие мероприятия, то что-то посерьезнее», — рассказала Хейкинен. По ее словам, в ФСБ пообещали, что после школы ей «даже в ПТУ будут закрыты двери».
«Все это выглядело как очередная попытка запугать. Сработала ли она? Конечно, нет, скорее, наоборот», — заявила Хейкинен в своем тиктоке.