Умер один из основателей Vans Пол Ван Дорен

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Один из основателей компании по производству одежды и обуви Vans Пол Ван Дорен умер в возрасте 90 лет. О его кончине компания сообщила 7 мая в своем инстаграме.

Пол был не просто предпринимателем, он был новатором. Компания Van Doren Rubber Company стала кульминацией целой жизни экспериментов и тяжелой работы в обувной промышленности. Смелые эксперименты Пола в области дизайна, дистрибуции и маркетинга, а также его умение работать с числами и эффективность превратили семейный обувной бизнес во всемирно признанный бренд.

В 1966 году Пол Ван Дорен, его брат Джеймс и их бизнес-партнер Гордон Ли открыли в Калифорнии свой первый магазин Vans под названием Van Doren Rubber Company. Сокращенное название Vans появилось в 1970-е годы. В 1988 году основатели продали компанию. Сейчас Vans входит в корпорацию VF.

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