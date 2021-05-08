Премьер Чехии призвал страны ЕС выслать хотя бы по одному российскому дипломату
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал руководство стран Евросоюза выслать по крайней мере по одному российскому дипломату в знак солидарности с чешскими властями в деле о взрывах в деревне Врбетице. Об этом Бабиш сообщил журналистам на неформальном саммите президентов и премьеров стран ЕС в Португалии, пишет České noviny.
Мы всегда должны понимать, что когда нападают на одно государство-член [Евросоюза], то это фактически нападение на всех. Я также попросил, чтобы они рассмотрели возможность высылки хотя бы одного [российского] дипломата.
Бабиш поднял эту тему вечером 7 мая на встрече с лидерами стран ЕС. По словам чешского премьера, по этому вопросу, в частности, высказались канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.
17 апреля Чехия выслала 18 россиян из-за взрывов в Врбетице, Россия ответила высылкой 20 чешских сотрудников. Затем МИД Чехии объявил о дальнейшем сокращении дипмиссий — в посольствах в Москве и Праге останутся по 32 сотрудника. Действия Чехии поддержали власти Словакии и стран Балтии, которые выслали несколько российских дипломатов.