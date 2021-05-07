ВОЗ одобрила китайскую вакцину Sinopharm

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала китайскую вакцину от коронавируса Sinopharm для экстренного применения для людей старше 18 лет. Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Компания Sinopharm обнародовала мало информации о своей вакцине, сообщает Associated Press. Отдельная группа, консультировавшая агентство ООН по вакцинам, заявила, что «очень уверена» в том, что разработка Sinopharm защищает людей в возрасте 18-59 лет, но «менее уверена» в эффективности вакцины для людей старше 60 лет.

Sinopharm стала первой китайской вакциной, получившей одобрение ВОЗ. Всего же организация признала шесть вакцин, в список вошли препараты от Pfizer/BioNTech, Jannsen, два варианта вакцины от AstraZeneca, а также Moderna.

Российская вакцина «Спутник V» пока не получила одобрения ВОЗ.

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