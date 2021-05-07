Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Народный артист России, актер, музыкант и писатель Владимир Качан умер от коронавируса в возрасте 73 лет.

Он умер в ковидном госпитале в Коммунарке, сообщил РИА Новости художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз. «Более двух суток был в коме. Хотя еще десять дней назад играл в спектакле», — рассказал Райхельгауз ТАСС.

Дмитрий Коробейников / ТАСС

Владимир Качан — один из основателей «Школы Современной пьесы» и ведущий артист театра. В 2009 году по приглашению Кирилла Серебренникова участвовал в спектакле «Околоноля» по роману Натана Дубовицкого.

С 1971 года Качан снялся в более чем 50 фильмах и сериалах, среди которых «Петровка, 38» (1980 год), «Всем — спасибо» (1981) и «Тайна Снежной королевы» (1986). Также участвовал в озвучке мультфильмов Гарри Бардина «Пиф-паф, ой-ой-ой» (1980) и «Гадкий утенок» (2010).

Также известен как автор песен. Многие их них Владимир Качан написал на стихи своего друга, актера и режиссера Леонида Филатова. В исполнении Качана звучит «Песня кавалергарда» из фильма «Звезда пленительного счастья».

AndreyBurin

Вы читали «Медузу». Вы слушали «Медузу». Вы смотрели «Медузу» Помогите нам спасти «Медузу» Дать денег