«Газпром» пообещал бесплатно подключить к газу дома площадью до 300 квадратных метров

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Жители России смогут бесплатно подключить свои дома малой и средней площади в рамках программы догазификации, сообщил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

«Жилой дом площадью до 300 квадратных метров получит возможность этого бесплатного подключения. В обязанности регионального оператора по газификации войдет строительство всего газопровода прямо до границы земельного участка», — сказал Густов вечером 6 мая в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по «Интерфаксу»).

7 мая в «Газпром межрегионгазе» заявили, что «площадь дома не является критерием для подключения». В компании объяснили, что бесплатно подключить дома к газу смогут физические лица, живущие на земельных участках, расположенных на расстоянии не более чем 200 метров от существующих газопроводов. При этом их максимальный расход газа не должен превышать семь кубических метров в час.

«В среднем мощности газоиспользующего оборудования в семь кубометров максимального почасового расхода достаточно для газоснабжения дома площадью в 300 квадратных метров, то есть отопления, пищеприготовления и горячего водоснабжения», — добавили в компании.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле поручил подвести газ в дома в населенных пунктах, «к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу до сих пор по непонятным для людей причинам не имеют». Путин добавил, что россияне не должны платить за подводку газа до границы земельного участка.

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