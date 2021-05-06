Всемирный конгресс вакцин признал Moderna лучшей в мире вакциной от коронавируса. Разработчики «Спутника» назвали решение политическим

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Всемирный конгресс вакцин назвал препарат американской компании Moderna лучшей вакциной от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

В шорт-листе категории «Лучшая вакцина от ковида» также была российская вакцина «Спутник V», препараты от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Janssen, а также американской компании Novavax, канадской Medicago, индийской Bharat Biotech. В шорт-лист также попала вакцина для животных Zoetis.

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что признание вакцины Moderna лучшей — это «экономическо-политическое решение». «Цена вопроса порядка 100 миллиардов долларов. Признать „Спутник V“ — это отдать деньги Российской Федерации, а конгресс был, напомню, в Вашингтоне», — сказал Гинцбург.

Всемирный конгресс вакцин ежегодно проводится на протяжении 22 лет. Это серия форумов с участием ученых и отраслевых экспертов, на которой обсуждаются вопросы разработки, применения и распространения вакцин. Конгресс, обычно проходящий в Вашингтоне, в 2021 году состоялся в онлайн-формате.

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