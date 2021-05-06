В Тверской области в День Победы анонсировали парад «малышковых войск». После того, как об этом написали СМИ, его отменили

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В Тверской области администрация Лихославльского района анонсировала проведение парада «малышковых войск», в котором примут участие воспитанники детских садов. Внимание на это обратил журналист Александр Плющев.

Команды детей в военной одежде будут представлять разные рода войск вооруженных сил; на мероприятии также будут макеты боевой техники, сделанные сотрудниками детских садов и родителями.

К выступлению активно готовятся пограничники, танкисты, моряки, пехотинцы, десантники и другие войска Российской Армии. На параде можно будет увидеть даже флотских поваров и их кухню, военных врачей, сформируют ребята и свой мини-Бессмертный полк. <…> Малышковые войска продемонстрируют строевую подготовку, исполнят тематические танцы с элементами театрализации.

Обновлено. После того, как о параде написали многие СМИ, администрация района заявила, что его не будут проводить. «Поступили рекомендации Роспотребнадзора — сказали дождаться улучшения эпидемиологической ситуации. Поэтому посмотрим, может это в день района в июне где-то сделаем. То есть 9 мая его не будет», — заявила «МБХ медиа» замглавы администрации Ольга Громова.

В последние годы во многих детских садах в разных городах России на День Победы детей одевают в военную форму; организаторы таких мероприятий заявляют, что таким образом воспитывают в детях патриотизм. Обычно эти мероприятия ограничиваются фотосессиями.

В 2019 году в Пятигорске прошел «парад дошкольных войск», в котором приняли участие около 500 детей. Они были одеты в форму военных лет, при этом часть детей держала в руках игрушечные автоматы, сделанные по образцу американских винтовок М-16.

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