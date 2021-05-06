В Белоруссии в честь 9 мая совершили «театрализованную реконструкцию» сожжения жителей деревни

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В Витебской области на месте сожженной нацистами деревни Шуневка организовали «театрализованную историческую реконструкцию» сожжения. Внимание на это обратил телеграм-канал Luxta.

На видеозаписи реконструкции, сделанной у мемориала «Шуневка», видно, как люди в форме полицаев ведут мирных жителей на «казнь», это сопровождается звуками стрельбы и немецкой речи. Затем вокруг них начинают бегать женщины с красными полотнищами, имитируя огонь.

Как следует из программы мероприятия, оно было организовано «для учащихся гимназии города Полоцка и Докшицкого района».

Деревня Шуневка была сожжена 22 мая 1943 года, тогда погибли 66 жителей, в том числе 15 детей. Это произошло в рамках карательной операции «Коттбус» — в общей сложности с мая по июнь в Докшицком районе были сожжены 97 деревень; помимо Шуневки, еще две нацисты сожгли вместе с жителями.

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