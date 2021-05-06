Парламент Латвии признал геноцид армян в Османской империи

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Сейм (парламент) Латвии принял декларацию с осуждением геноцида армян в Османской империи в 1915-1923 годах.

Осознавая, что вследствие действий органов власти Османской империи большое количество армян были насильственно депортированы в другие регионы империи и погибли в результате голода, пыток и убийств, (Сейм) осуждает преступления, совершенные Османской империей против армянского народа, в том числе убийства и насильственные перемещения.

Декларацию подготовили 40 депутатов Сейма по инициативе депутата от Новой консервативной партии Юриса Юрашса.

Во время дебатов в Сейме, как пишет LETA, депутат Роман Наудиньш призвал парламент Армении признать геноцид латышей и оккупацию стран Балтии.

МИД Турции осудил решение парламента Латвии, назвав принятый документ «ничтожной попыткой переписать историю по политическим мотивам». «Отвергаем и решительно осуждаем это провальное и незаконное решение», — заявили в министерстве.

24 апреля 1915 года османские власти арестовали, а затем убили около 800 представителей армянской интеллигенции в Константинополе (Стамбуле). Затем убийства и депортация армян стали массовыми. По различным оценкам, до 1923 года погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона армян.

Массовое убийство армян в Османской империи признали геноцидом власти более 30 стран, в том числе России. Турция отказывается признавать события 1915-1923 годов геноцидом, хотя не отрицает многочисленные жертвы среди армянского населения.

Ранее в 2021 году геноцид армян признал президент США Джозеф Байден.

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