На раскопках под Волгоградом взорвался боевой снаряд времен войны. Погибли пожилой мужчина и 15-летний подросток
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Два человека — мужчина 1961 года рождения и мальчик 2005 года рождения — погибли при взрыве боевого снаряда времен Великой Отечественной войны в месте раскопок в Волгоградской области. Об этом сообщил «Интерфакс», ссылаясь на региональную администрацию.
Взрыв произошел в 30 километрах от поселка Самофаловка Городищенского района, сообщили в Следственном комитете. В этом месте проводили раскопки участники поискового отряда «Память» из Оренбургской области, в который входили 12 человек, в том числе четверо подростков 2004-2005 годов рождения.
«Во время мероприятий на высоте „Огуречная“ с отметкой 154,2 произошла детонация боевого снаряда времен Великой Отечественной войны», — рассказали в СК. Находившиеся рядом мужчина и подросток получили смертельные травмы.
После случившегося губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров приостановил работу поисковых отрядов в регионе до особых распоряжений.
Следственный комитет начал проверку по факту гибели двух человек.