Финал Лиги чемпионов третий раз в истории будет английским. Кубок разыграют «Челси» и «Манчестер Сити»

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«Челси» вышел в финал Лиги чемпионов. Вечером 5 мая лондонская команда обыграла мадридский «Реал» со счетом 2:0 в ответном матче полуфинала турнира. Первая игра между клубами завершилась вничью 1:1.

До этого другим финалистом Лиги чемпионов стал «Манчестер Сити», который в двух матчах полуфинала обыграл французский ПСЖ с общим счетом 4:1.

Финал Лиги чемпионов сезона 2020/2021 пройдет 29 мая в Стамбуле. Это будет третий раз в истории турнира, когда в итоговом матче сыграют две английские команды, пишет Sports.ru. До этого английские финалы проходили в 2008-м («Манчестер Юнайтед» — «Челси», победил «МЮ») и 2019-м («Тоттенхэм» — «Ливерпуль», победил «Ливерпуль»).

Для «Челси» это третий финал ЛЧ, команда один раз выиграла кубок в 2012 году. «Манчестер Сити» сыграет в финале ЛЧ впервые в своей истории.

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