Автор законопроекта о запрете отождествлять нацистскую Германию и СССР назвала причиной его разработки книгу «Тонкое искусство пофигизма»

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К разработке законопроекта о запрете публично отождествлять роли СССР и Германии во Второй мировой войне его авторов подтолкнула книга специалиста по саморазвитию Марка Мэнсона «Тонкое искусство пофигизма». На это обратил внимание «Коммерсант».

В своем фейсбуке одна из авторов законопроекта Елена Ямпольская написала, что для нее «последней каплей», показавшей необходимость такого документа, оказались «две книги популярного американского блогера». Его фамилию она не назвала.

Что послужило лично для меня последней каплей? Две книги популярного американского блогера, переведенные и выпущенные существенным тиражом у нас, в России. С заявлениями типа: «На долю поляков выпало немало бедствий: изнасилования и убийства, сначала нацистами, затем советскими солдатами». Я испытала чувство оскорбления, острое, как ожог.

«Коммерсант» выяснил, что похожая цитата есть в книге Марка Мэнсона «Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо». Полностью цитата звучит так: «В 1950-е годы польский психолог Казимир Дабровский изучал людей, переживших Вторую мировую войну: как они справились со своей травмой. На долю поляков выпало немало бедствий: люди пережили или видели массовый голод, сильные бомбежки, холокост, пытки военнопленных, изнасилования и/или убийства близких (сначала нацистами, затем через несколько лет советскими солдатами)».

Законопроект, соавторами которого, помимо Ямпольской, являются депутат Александр Жуков и сенатор Алексей Пушков, был внесен в Госдуму 5 мая. Помимо запрета на отождествление ролей СССР и Германии, норма предлагает запретить отрицать «решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы». Пока конкретная ответственность в документе не прописана. По словам Ямпольской, она будет административной, а не уголовной.

В России уже предусмотрена уголовная ответственность за реабилитацию нацизма. За отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, а также публичное распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и о ветеранах войны можно получить до пяти лет лишения свободы.

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