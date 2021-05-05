Жительница Мали в один день родила девять детей

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25-летняя жительница Мали Халима Сиссе родила девять детей — пять девочек и четырех мальчиков, сообщает AFP, ссылаясь на заявление властей. По их данным, мать и дети «чувствуют себя хорошо».

30 марта правительство Мали отправило Халиму Сиссе, жившую на севере бедной африканской страны, в Марокко для лучшего ухода. Роды прошли 4 мая в частной клинике в Касабланке; дети появились на свет с помощью кесарева сечения. Ожидается, что женщина вернется в Мали в течение нескольких недель.

Халима Сиссе родила детей преждевременно, на 30-й неделе беременности, пишет Associated Press. Во время родов она потеряла много крови, ей потребовалось переливание. Врачи оценивают ее состояние как стабильное.

Первоначально медицинские работники считали, что Халима Сиссе вынашивает семь детей — на это указывали ультразвуковые исследования как в Мали, так и в Марокко.

Как отмечает AFP, женщины редко вынашивают семь детей, а девять — еще реже.

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